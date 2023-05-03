Матвей Мичков рассказал об игре за сборную «Россия 25»

Нападающий «России 25» Матвей Мичков прокомментировал игры со сборной Беларуси и рассказал о своих впечатлениях от выступления за национальную команду.

«Выиграли – хорошо, двигаемся дальше, прибавляем от игры к игре. Нужно разбирать ошибки, тренерский штаб всё разберёт и скажет команде, а мы будем выполнять то, что от нас требуют, стараться добавлять в каждой игре.

Мой гол? Классно прошли среднюю зону, классно Захар Бардаков меня увидел, мне оставалось только попасть. Слава богу, что так хорошо получилось. Доволен ли своей игрой, если мог делать хет-трик? Не всегда всё получается, нужно работать над этим, чтобы увеличивать процент реализации. Будем делать для этого всё возможное, добавлять в следующих играх.

Сегодня было очень много болельщиков, трибуны были заполнены, всем большое спасибо. Надеюсь, мы не подвели их ожидания и порадовали наших болельщиков победой. Победы всем нравятся, думаю, болельщики получили удовольствие от игры, а мы получили удовольствие от того, что болельщики были с нами рядом.

За сборную всегда приятно и охота играть, тут надо выкладываться ещё больше, чем в клубе, всё-таки это сборная России. Поблажек тут никому нет, нужно доказывать, играть за страну, за всех. Самоотдача должна быть ещё больше. После пауз всегда непросто входить в игровой режим, но добавляем от игры к игре, все лучшие игры ещё впереди. Сезон для меня ещё не закончился, только после смогу подвести итоги по своему выступлению в нём. Но 100%, этот год дал мне многое.

Белорусы – серьёзный соперник, слабых соперников нет. Всё зависит от нашей игры, как мы правильно сыграем, как реализуем свои моменты, от этого многое зависит. А у Беларуси хорошая, перспективная команда, хорошо играет в хоккей.

Ожидания от матча с Казахстаном? Наша задача – показывать свой хоккей, не смотреть, кто против нас. Важно, кто рядом. Главная задача – навязывать свою игру, действовать активно, первым номером, только на победу.

Я – самый молодой в этой сборной? Собирать шайбы после тренировки везде принято, в этом нет ничего такого. В бытовом плане никакой дедовщины нет, тут очень классные ребята, приятно находиться рядом с пацанами в раздевалке», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.