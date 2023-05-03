Серебряков: если бы сборная приехала во Владивосток, дополнительные трибуны бы поставили

Вратарь «России 25» Никита Серебряков подвёл итог матча со сборной Беларуси (6:2) и прокомментировал номинацию на приз лучшему вратарю КХЛ.

«Да, взял реванш за поражение на Кубке Первого канала. Слава богу. Тогда, в декабре, конечно, переживал, не совсем у меня игра получилась. Рад, что сегодня выиграли. Я бы не сказал, что лёгкий матч, у белорусов были моменты, мы и «3х5» играли, спасибо парням, что блокировали броски. Была интересная игра. Небольшие переживания были, но мы с Юрием Викторовичем (Ключниковым) обсудили, подготовились. Считаю, всё хорошо.

Он перешёл в СКА? Значит, списываться будем, созваниваться. Что у меня будет, вопрос не ко мне. Безусловно, приятно, что мы с ним вместе оказались в сборной. И Юрий Викторович сделал большой шаг в карьере, он потрясающий специалист. Думаю, он будет становиться лучше и его вратари тоже будут хорошо играть.

Кто выиграет – Бобровский или Самсонов (во втором раунде плей-офф НХЛ. — Прим. «Чемпионата»)? Честно говоря, не особо слежу, но пусть будет Бобровский.

Я номинирован на приз лучшему вратарю КХЛ? Это всегда очень приятно, невероятные эмоции, я очень рад. С Исаевым можем пошутить друг над другом, но у нас дружная команда. Мы представляем свою страну и только радуемся друг за друга. Кто лучший вратарь КХЛ? Сашка Лазушин для меня лучший. Он выделяется невероятной поддержкой, помощью, ну и как человек.

Кто лучше – Серебряков или Аликин? Женя очень хороший вратарь, провёл много сезонов в «Амуре», тащил их в плей-офф. Он молодец, но не выберу, оставлю вопрос без комментариев. У него сейчас новый виток в карьере? Безусловно, это новые эмоции, новый шаг в карьере, новый вызов, поэтому всегда очень интересно. Хочу пожелать ему только удачи.

Если бы сборная приехала во Владивосток, однозначно была бы полная арена. Может, даже дополнительные трибуны бы поставили, там люди бы очень захотели прийти на матчи сборной. Подать такую идею? Я обычный игрок, моя работа – ловить шайбу», — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.