Квартальнов — о челленджах России: может, судей подговорили? Ну, было вне игры

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов подвёл итог матча с «Россией 25» (2:6).
«Шесть… Первый период 0:3… Знаете, не могу согласиться, что мы сыграли очень плохо. Соперник здорово использовал шансы, мы тоже имели довольно неплохие шансы, но не забили. Знаете как – не забиваешь, тебе в обратку. Мастеровитая команда, которая умеет играть на ошибках, обладает уровнем мастерства. Нам многому нужно учиться. И сразу два гола во втором периоде… Бум, и сразу всё переворачивается. Наши молодые защитники учатся, для них это тоже большой опыт. Постараемся исправлять ситуацию, выиграть, подготовиться к турниру в Астане.
У России второй челлендж подряд? Может, судей подговорили уже? Ну, было положение вне игры, значит, нам надо играть более концентрированно, не нарушать правила.
Кого сложнее тренировать – «Ак Барс» или сборную Беларуси? Всех тренировать очень интересно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 мая 2023
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