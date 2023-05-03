Квартальнов — о челленджах России: может, судей подговорили? Ну, было вне игры

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов подвёл итог матча с «Россией 25» (2:6).

«Шесть… Первый период 0:3… Знаете, не могу согласиться, что мы сыграли очень плохо. Соперник здорово использовал шансы, мы тоже имели довольно неплохие шансы, но не забили. Знаете как – не забиваешь, тебе в обратку. Мастеровитая команда, которая умеет играть на ошибках, обладает уровнем мастерства. Нам многому нужно учиться. И сразу два гола во втором периоде… Бум, и сразу всё переворачивается. Наши молодые защитники учатся, для них это тоже большой опыт. Постараемся исправлять ситуацию, выиграть, подготовиться к турниру в Астане.

У России второй челлендж подряд? Может, судей подговорили уже? Ну, было положение вне игры, значит, нам надо играть более концентрированно, не нарушать правила.

Кого сложнее тренировать – «Ак Барс» или сборную Беларуси? Всех тренировать очень интересно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.