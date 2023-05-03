Шестёркин: в следующем сезоне вы увидите другого Игоря
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин подвёл итоги прошедшего сезона для «синерубашечников».
«В следующем сезоне вы увидите другого Игоря. После прошлого сезона я чувствовал большое давление. Я думал, что будет легче играть, но было много давления. Это был тяжёлый сезон, но я многому научился», — приводит слова Шестёркина североамериканский журналист Молли Уокер в своём «твиттере».
В регулярном сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги 27-летний российский вратарь провёл 58 матчей, в которых одержал 37 побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.
Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в серии.
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