«Северсталь» подписала контракт с 21-летним защитником
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Защитник Павел Денисов подписал контракт с «Северсталью» на два сезона, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.
В минувшем сезоне 21-летний игрок обороны провёл за «Северсталь» в регулярке и плей-офф 63 игры, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.
Кроме череповецкого клуба белорусский защитник выступал за минское «Динамо». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Павел сыграл 126 встреч, в которых набрал 14 (4+10) результативных баллов.
Напомним, ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал назначение Андрея Козырева на пост наставника «Северстали».
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