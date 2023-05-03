«Северсталь» подписала контракт с 21-летним защитником

Защитник Павел Денисов подписал контракт с «Северсталью» на два сезона, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

В минувшем сезоне 21-летний игрок обороны провёл за «Северсталь» в регулярке и плей-офф 63 игры, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Кроме череповецкого клуба белорусский защитник выступал за минское «Динамо». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Павел сыграл 126 встреч, в которых набрал 14 (4+10) результативных баллов.

Напомним, ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал назначение Андрея Козырева на пост наставника «Северстали».