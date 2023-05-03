Светлов: нужна ли «Россия 25»? Не вижу предмета для спора, это бесценный опыт для молодёжи

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов рассказал о важности сборной «Россия 25» для развития молодых хоккеистов.
«Вообще не вижу предмета для спора. Уже говорил о том, что в своё время пробивался в главную команду СССР на Олимпиады, Кубки Канады и чемпионаты мира через вторую сборную. Для меня, молодого форварда, это был бесценный опыт — и большая мотивация.
Думаю, за эти четыре десятка лет ситуация не сильно изменилась. Наша молодёжь амбициозна. В этом сезоне того же Мичкова ставил в первое звено [в «Сочи»] и давал ему в КХЛ под 20 игровых минут. Видел, как он амбициозен и как с каждой сменой растёт. Если молодёжи давать шансы, то она будет цепляться и прогрессировать», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Светлов рассказал о своих впечатлениях от розыгрыша Кубка Стэнли — 2023.
- 3 мая 2023
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