Генеральный директор «СКА Арены»: первый матч на стадионе может пройти в августе

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал о ходе строительства нового стадиона, который появится в Санкт-Петербурге.
«Мы очень готовились к чемпионату мира. К сожалению, его несправедливо у нас отняли. Я много лет отдал большому спорту. У меня есть мнение: это большая ошибка, что спортивное сообщество втянули в геополитические дискуссии. Политики навязали ему свои ценности, которые раньше отсутствовали в олимпийском движении. Я сильно сомневаюсь, что один из уважаемых людей Хуан Антонио Самаранч (бывший президент МОК. – Прим. «Чемпионата») допустил бы то, что сейчас происходит с олимпийским движением. Я считаю, что спорт должен объединять.
Насколько реально то, что первый матч на «СКА Арене» состоится летом? Это реально. Это может быть август», — приводит слова Сватковского «Спорт день за днём».
Напомним, вместимость «СКА Арены» на хоккейных матчах составит 21,5 тысячи человек, на концертах — до 23 тысяч.
- 3 мая 2023
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