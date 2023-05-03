Журналистка Молли Уокер высказалась о будущем Патрика Кейна в «Рейнджерс»
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Североамериканская журналистка Молли Уокер заявила, что нападающий Патрик Кейн, скорее всего, покинет «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Патрик Кейн не говорил, что остаётся в «Рейнджерс», но выразил благодарность за предоставленную возможность сыграть и за то, насколько это было здорово. «Я не могу сказать ничего плохого об этой команде… Думаю, они найдут способ победить», — сказал Кейн.
Очевидно, Патрик сказал, что хочет остаться, но использование им местоимения «они» в каждом втором предложении говорило о том, что он знает — это маловероятно», — написала Уокер в своём «твиттере».
34-летний нападающий по ходу сезона перешёл из «Чикаго» в стан «синерубашечников». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков.
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