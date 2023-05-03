Карпухин — о результатах «Трактора»: нельзя долго заниматься самобичеванием

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал выступление челябинского клуба в прошедшем сезоне.

«Как оценить выступление «Трактора» в сезоне? Конечно, остался осадок, что не попали на праздник под названием плей-офф. Такая ситуация расстраивает, но вызов в сборную [«Россия 25»] позволил переключиться. Расстраиваться некогда. Нельзя долго заниматься самобичеванием, надо смотреть в будущее. Нужно отдохнуть головой и телом, подготовиться к следующим матчам и играть только на победу.

Своей игрой доволен, хорошо сыграл. Главное – удалось добавить в уверенности, отсюда все остальные дивиденды.

В чём хотелось бы прибавить в новом сезоне? Прибавлять нужно во всем. У меня нет ни одного скилла, который был бы отточен на 300%. Всё нужно тренировать, надо быть готовым. Необходимо учиться, работать, совершенствоваться», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

Напомним, челябинский клуб занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.