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Видео второго гола Ивана Барбашёва в текущем сезоне плей-офф НХЛ

Видео второго гола Ивана Барбашёва в текущем сезоне плей-офф НХЛ
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В эти минуты проходит первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Эдмонтон Ойлер». Встреча проходит в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

На момент написания новости завершился первый период – счёт 3:2 в пользу хозяев.

На пятой минуте игры российской нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв забил первый гол в матче второго раунда для своей команды и второй гол для себя в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Ассистировал ему Николя Руа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе хозяев также отличились Майкл Амадио и Марк Стоун. За «Эдмонтон» забивал дважды Леон Драйзайтль. Российский нападающий Клим Костин пока без голов.

Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции.

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