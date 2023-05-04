Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев завершил карьеру

Чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Денис Кокарев объявил о завершении карьеры, сообщает ТАСС.
«Игровую карьеру я закончил, пару дней назад принял такое решение. Дальше буду думать. Конечно, хочется дальше двигаться в хоккее, мне это очень интересно, но там будет видно. Есть желание быть в хоккее, очень хочется продолжать работу в качестве тренера.
Обстоятельства сказывались, надо было принимать решение. Есть нюансы, семье надо много времени уделить, поэтому принял такое взвешенное решение. Хочется направить энергию в другое русло», — цитирует Кокарева ТАСС.
Последним клубом Кокарева, который является воспитанником тверского хоккея, было белорусское «Динамо-Молодечно». Также он играл за ТХК, ХК МВД, московское и подмосковное «Динамо», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», «Витязь», «Спартак» и «Тамбов». В составе сборной России стал чемпионом мира 2012 года. В сезонах-2011/2012 и 2012/2013 в составе бело-голубых форвард становился обладателем Кубка Гагарина. Кокарев был участником чемпионата мира 2012 года, на котором сборная России стала обладателем золотых медалей.
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