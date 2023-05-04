«Приятно проявить себя в такой важной игре». Барбашёв — о дубле в матче с «Эдмонтоном»
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв прокомментировал победу в первом матче серии плей-офф с «Эдмонтоном» (6:4). Россиянин стал автором дубля и был признан первой звездой матча.
«Важная победа для нас, мы следовали нашему плану и сыграли отлично. Отмечу игру нашего вратаря. Мой первый гол сразу после шайбы соперника? Да, это было здорово. Я забиваю большинство голов с пятачка, и сегодня именно так я и забросил. В первом голе я подобрал ничейную шайбу, а во втором подправил бросок от синей линии. Я чувствовал себя отлично перед игрой, было приятно проявить себя в таком важном матче», — цитирует Барбашёва пресс-служба «Вегаса».
Всего в текущем плей-офф на счету Барбашёва три гола и две результативные передачи.
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