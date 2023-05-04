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«Ему можно доверять в любой ситуации». Защитник «Вегаса» — о Барбашёве

«Ему можно доверять в любой ситуации». Защитник «Вегаса» — о Барбашёве
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Защитник «Вегаса» Зак Уайтклауд прокомментировал игру нападающего «Голден Найтс» Ивана Барбашёва в первом матче серии с «Эдмонтоном» (6:4). Россиянин оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Он один из тех парней, что поднимают свою игру на новый уровень в плей-офф, что мы и видели сегодня. Он может играть в любых ситуациях на льду: в большинстве, меньшинстве, отрабатывать в обороне. Он умный игрок, который может проявить себя в любом звене. Таких игроков нелегко найти, здорово, что он перешёл в нашу команду. Ему можно доверять в любой ситуации», — цитирует защитника пресс-служба клуба.

Всего в текущем плей-офф на счету Барбашёва три гола и две результативные передачи. Следующий матч серии состоится 7 мая.

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