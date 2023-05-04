Драйзайтль: «Вегас» не показал ничего особенного, а мы были далеки от своего уровня игры

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в первом матче серии с «Вегасом» (4:6). Немецкий форвард стал автором покера.
«Это определённо другая команда и другая система игры, но ничего особенного они не показали. У соперника отличная команда, и мы это знаем, но у них нет ничего, с чем бы мы не могли справиться.
В целом мы были недостаточно хороши и даже не приблизились к тому уровню игры, который можем показывать. Мы должны перегруппироваться, извлечь уроки из этого поражения и двигаться дальше», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.
Драйзайтль стал первым игроком «Эдмонтона» за последние 36 лет, забившим четыре гола в матче плей-офф. Всего в текущем плей-офф на счету Драйзайтля 15 очков — 11 голов и четыре результативные передачи в семи матчах. На текущий момент немецкий форвард является лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.
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