Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль: «Вегас» не показал ничего особенного, а мы были далеки от своего уровня игры

Драйзайтль: «Вегас» не показал ничего особенного, а мы были далеки от своего уровня игры
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в первом матче серии с «Вегасом» (4:6). Немецкий форвард стал автором покера.

«Это определённо другая команда и другая система игры, но ничего особенного они не показали. У соперника отличная команда, и мы это знаем, но у них нет ничего, с чем бы мы не могли справиться.

В целом мы были недостаточно хороши и даже не приблизились к тому уровню игры, который можем показывать. Мы должны перегруппироваться, извлечь уроки из этого поражения и двигаться дальше», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Драйзайтль стал первым игроком «Эдмонтона» за последние 36 лет, забившим четыре гола в матче плей-офф. Всего в текущем плей-офф на счету Драйзайтля 15 очков — 11 голов и четыре результативные передачи в семи матчах. На текущий момент немецкий форвард является лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.

Материалы по теме
Видео
«Особый талант». Тренер «Вегаса» похвалил Драйзайтля за игру в первом матче серии
Материалы по теме
Драйзайтль положил покер, выдав лучший результат в XXI веке! Но его затмил русский герой
Видео
Драйзайтль положил покер, выдав лучший результат в XXI веке! Но его затмил русский герой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023