Драйзайтль стал первым за 101 год игроком с 11 шайбами в первых семи матчах Кубка Стэнли

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился четырьмя заброшенными шайбами. Всего в текущем плей-офф на счету Драйзайтля 15 очков — 11 голов и четыре результативные передачи в семи матчах. На текущий момент немецкий форвард является лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.
Таким образом, Драйзайтль стал первым за 101 год хоккеистом НХЛ с 11 голами и более в первых семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Ньюси Лалонду, который в 1919 году забил 15 голов в семи матчах за «Монреаль». Бэйб Дай также забросил 11 шайб в семи матчах за «Торонто» в 1922 году. По 10 шайб в семи матчах забрасывали форвард «Монреаля» Морис Ришар (1944 год) и нападающий «Миннесоты» Стив Пэйн (1981 год).
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