Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль стал первым за 101 год игроком с 11 шайбами в первых семи матчах Кубка Стэнли

Драйзайтль стал первым за 101 год игроком с 11 шайбами в первых семи матчах Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился четырьмя заброшенными шайбами. Всего в текущем плей-офф на счету Драйзайтля 15 очков — 11 голов и четыре результативные передачи в семи матчах. На текущий момент немецкий форвард является лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.

Таким образом, Драйзайтль стал первым за 101 год хоккеистом НХЛ с 11 голами и более в первых семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Ньюси Лалонду, который в 1919 году забил 15 голов в семи матчах за «Монреаль». Бэйб Дай также забросил 11 шайб в семи матчах за «Торонто» в 1922 году. По 10 шайб в семи матчах забрасывали форвард «Монреаля» Морис Ришар (1944 год) и нападающий «Миннесоты» Стив Пэйн (1981 год).

Материалы по теме
Драйзайтль положил покер, выдав лучший результат в XXI веке! Но его затмил русский герой
Видео
Драйзайтль положил покер, выдав лучший результат в XXI веке! Но его затмил русский герой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023