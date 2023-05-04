«Трактор» подписал контракт с экс-нападающим «Металлурга» Чибисовым

«Трактор» подписал контракт с нападающим Андреем Чибисовым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год.
Чибисов выступал за казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Сезон-2019/2020 нападающий провёл за океаном, выступая в системе клуба «Виннипег Джетс», но год спустя вернулся в Магнитогорск. В прошлом году он стал серебряным призёром Олимпиады-2022 в составе сборной России. Всего в активе нападающего 19 матчей за сборную страны и 6 (2+4) набранных очков. В составе «Металлурга» в сезоне-2021/2022 форвард выиграл серебряные награды чемпионата КХЛ.
В прошлом сезоне Чибисов провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (13+14) очков. В плей-офф на счету 30-летнего форварда две передачи в девяти матчах.
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