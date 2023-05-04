Генменеджер «Трактора» — о подписании Чибисова: переговоры прошли непросто

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Андреем Чибисовым. Соглашение с форвардом заключено на один год.

«С приглашением Андрея Чибисова «Трактор» получил габаритного двустороннего форварда в топ-6, который имеет огромный опыт игры на разных уровнях: как в клубе, так и сборной на Олимпийских играх. Переговоры с нападающим прошли непросто, так как на него был спрос в других командах КХЛ. Уверен, что наше сотрудничество и взаимная мотивация сторон принесут положительный результат», — цитирует Волкова пресс-служба челябинского клуба.

В прошлом сезоне Чибисов провёл 58 матчей у регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (13+14) очков. В плей-офф на счету 30-летнего форварда две передачи в девяти матчах.