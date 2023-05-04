Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Петуховым

Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Егором Петуховым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт с форвардом рассчитан на два года и носит односторонний характер.

После нескольких лет игры в ВХЛ Егор получил шанс проявить себя в «Барысе». С тех пор он неизменно являлся игроком астанинского Клуба. Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 263 игры набрал 51 (33+18) очко.

«Егор Петухов с каждым годом показывает хоккей лучшего качества. В прошлом сезоне в «Барысе» он стал вторым снайпером команды, забросив 17 шайб. Крайний мобильный форвард с хорошим броском, который может сыграть как в атаке, так и в обороне, получает новый вызов в своей карьере. Желаем удачи!» — сказал спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин пресс-службе клуба.