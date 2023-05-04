Президент ЦСКА: в ближайшее время решим, будем ли усиливать тренерский штаб

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что в ближайшее время клуб определится с тренерским штабом под руководством Сергея Фёдорова, а также сообщил, что костяк команды на следующий сезон останется неизменным.

«Заседание наблюдательного совета состоится в ближайшее время. На нём будет представлен отчёт по пройденному сезону. Будем двигаться вперёд, уже комплектуем состав на следующий сезон. Больше 90% игроков сохраним. Мы сделали предложения Окулову, Рейдеборну, Ярошу, Гуськову. Вопросы по Сергееву и Брюквину пока находятся в обсуждении с тренерским штабом.

Сохранится ли тренерский штаб Сергея Фёдорова на следующий сезон? Мы проработаем вопрос тренерского штаба с Сергеем Фёдоровым позже. На наблюдательном совете решится, будем ли усиливать штаб или оставим его таким, какой он есть», — цитирует Есмантовича ТАСС.

Напомним, ЦСКА обыграл в финале Кубка Гагарина «Ак Барс» в семи матчах и во второй раз подряд стал обладателем главного трофея сезона в КХЛ. Под руководством Фёдорова армейский клуб не проиграл ни одной серии плей-офф за два года.