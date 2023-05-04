«Авангард» обратился в КХЛ и ФХР с просьбой дать оценку словам агентов о Шарипзянове

Хоккейный клуб «Авангард» направил обращение на имя президента ФХР Владислава Третьяка и президента КХЛ Алексея Морозова с просьбой дать оценку высказываниям хоккейных агентов Шуми Бабаева и Алёши Пилко в адрес капитана команды Дамира Шарипзянова в целях начала этического (дисциплинарного) производства в Совместной дисциплинарной палате ФХР и КХЛ.

«В недавнем интервью Дамир Шарипзянов высказал своё личное мнение, не оскорбляя никого из своих партнёров или их агентов, не переходя границы дозволенного и не нарушая норм кодекса этики, как это, на наш взгляд, сделал в своих ответных высказываниях агент Шуми Бабаев и его партнёр Алёша Пилко.

«Авангард» категорически не приемлет подобное поведение агентов в публичном пространстве и надеется на оперативное рассмотрение нашего обращения и соответствующую оценку», — говорится в официальном заявлении пресс-службы омского клуба.

Напомним, защитник омского клуба выразил мнение, что агенты слишком завышают контрактные требования и затрудняют переговоры между «Авангардом» и лидерами клуба, являющимися их клиентами. Агент Пилко сказал, что контракт Шарипзянову дали «за умение вылизывать языком нужных людей», а Бабаев назвал защитника «крысой».