Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Кириллом Танковым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Танков в МХЛ выступал за команды «СКА-Варяги» и «СКА-1946». В 2022 году он стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946». В сентябре 2022 года получил травму, из-за которой пропустил весь сезон-2022/2023. В составе сборной России участвовал в молодёжном чемпионате мира — 2022.

На счету Танкова 56 матчей в рамках ВХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач при показателе полезности «+13». В Молодёжной хоккейной лиге форвард выступал с 2018 года, в общей сложности проведя 183 встречи и набрав 88 (35+53) баллов при полезности «-25».