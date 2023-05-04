Экс-тренер сборной России по футболу: физически играть в хоккей куда проще, чем в футбол

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что футбол гораздо сложнее хоккея из-за куда больших физических нагрузок, испытываемых спортсменами.
«Стоит ли в футболе создать аналог «России 25», который сделали в хоккее? Надо подумать о целесообразности этого. Насколько будет мотивация у ребят. Футбол и хоккей — это разное в плане физического восприятия игр. Футбол гораздо сложнее! Необходимо минимум 72 часа на восстановление.
В хоккее всё по-иному. В хоккее проще, хоккеисты играют, бывает, по 10 минут. В футбол сложно играть через сутки, а в хоккее можно каждый день играть. Там и паузы есть, физические усилия другие — на коньках оттолкнулся и поехал. На комитете Гершкович предложил сыграть сборной России с молодёжной сборной и второй сборной. Вот на таком турнире можно посмотреть всех», — цитирует Игнатьева Legalbet.
Ранее главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг предложил создать аналогичную национальную команду в футболе. В майском турне сборная «Россия 25» сыграет несколько матчей со сборными Беларуси и Казахстана.
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