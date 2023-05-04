The Athletic: неудачный сезон Кузнецова мог быть следствием плохих отношений с Лавиолеттом

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир порассуждал о причинах низкой результативности нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова в прошедшем сезоне. Россиянин набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан выразил разочарование игрой россиянина в прошедшем сезоне. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт по итогам сезона был отправлен в отставку.
«Была ли низкая результативность Кузнецова следствием плохих отношений с тренером? Если посмотреть со стороны, я согласен, действительно казалось, что между игроком и тренером произошло недопонимание. В день отставки тренера сам Кузнецов выразил неприкрытое недоумение тем, сколько времени он провёл за «просмотром видеоклипов» с Лавиолеттом.
Если предположить, что этим летом Кузнецов останется в клубе, то я не думаю, что будет хорошим решением нанимать нового тренера специально для того, чтобы вернуть былую форму Кузнецова. Но я думаю, что это должно быть одним из главных приоритетов нового тренера», — цитирует Эль-Башира The Athletic.
Напомним, «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.
- 4 мая 2023
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