Лихачёв — о вызове в сборную «Россия 25»: это были сильные эмоции, это дорогого стоит

Нападающий «России 25» Ярослав Лихачёв поделился эмоциями от вызова в сборную и рассказал об атмосфере внутри коллектива. Сборная «Россия 25» дважды обыграла сборную Беларуси с общим счётом 10:2.

«Хороший матч получился, эмоциональная победа. Хорошо сыграли в атаке, но при этом давали слабину и позволили сопернику забить два гола. Два матча – две победы. Это хороший результат. Спасибо Челябинску за такую потрясающую атмосферу. Было приятно играть при полных трибунах.

Атмосфера в команде? Отличная атмосфера! Ребята успели сплотиться за то время, что мы были в Новогорске. Все играют друг за друга. Это нам помогает выигрывать.

Что испытал, когда узнал о вызове в сборную «Россия 25»? Это были сильные эмоции. Я был очень этому рад, это дорогого стоит. Каждый, я думаю, был ему рад», — цитирует Лихачёва AllHockey.ru.

Прошедший сезон стал первым в КХЛ для 21-летнего нападающего. Лихачёв принимал участие в Матче звёзд КХЛ, а затем получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала, где провёл один матч со сборной Беларуси. По итогам сезона Лихачёв стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Амура». По окончании сезона «Локомотив» объявил о возвращении нападающего из аренды в ярославский клуб.