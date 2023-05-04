Лихачёв — о вызове в сборную «Россия 25»: это были сильные эмоции, это дорогого стоит

Нападающий «России 25» Ярослав Лихачёв поделился эмоциями от вызова в сборную и рассказал об атмосфере внутри коллектива. Сборная «Россия 25» дважды обыграла сборную Беларуси с общим счётом 10:2.
«Хороший матч получился, эмоциональная победа. Хорошо сыграли в атаке, но при этом давали слабину и позволили сопернику забить два гола. Два матча – две победы. Это хороший результат. Спасибо Челябинску за такую потрясающую атмосферу. Было приятно играть при полных трибунах.
Атмосфера в команде? Отличная атмосфера! Ребята успели сплотиться за то время, что мы были в Новогорске. Все играют друг за друга. Это нам помогает выигрывать.
Что испытал, когда узнал о вызове в сборную «Россия 25»? Это были сильные эмоции. Я был очень этому рад, это дорогого стоит. Каждый, я думаю, был ему рад», — цитирует Лихачёва AllHockey.ru.
Прошедший сезон стал первым в КХЛ для 21-летнего нападающего. Лихачёв принимал участие в Матче звёзд КХЛ, а затем получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала, где провёл один матч со сборной Беларуси. По итогам сезона Лихачёв стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Амура». По окончании сезона «Локомотив» объявил о возвращении нападающего из аренды в ярославский клуб.
- 4 мая 2023
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