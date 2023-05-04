33-летний защитник «Нэшвилла» Боровецки завершил карьеру игрока

Защитник «Нэшвилла» Марк Боровецки завершил карьеру, сообщает The Score. 33-летний игрок обороны провёл в лиге 12 сезонов. Он сыграл 458 матчей за «Оттаву» и «Нэшвилл», в которых набрал 56 (15+41) очков при 848 минутах штрафа. В прошедшем сезоне Боровецки получил сотрясение в четвёртой игре сезона и больше в матчах участия не принимал.
«После долгих размышлений я решил, что моя карьера профессионального хоккеиста подошла к концу. Я очень благодарен всем, кто помогал мне на этом пути – особенно «Сенаторз» и «Предаторз».
Множество людей повлияло на мою карьеру, я не буду перечислять всех. Просто знайте, что я ценю каждого из вас. Сейчас я собираюсь заняться молодым поколением игроков и с нетерпением жду возможности поучаствовать в развитии хоккея в целом.
Мой друг, проведший долгое время в НХЛ, однажды сказал мне, что главное – чтобы тебя запомнили как хорошего человека и партнёра по команде. Это всегда будет важнее любых достижений на льду. Я очень надеюсь, что у меня это получилось», – цитирует Боровецки The Score.
Боровецки известен как один из самых жёстких и неуступчивых защитников НХЛ. За карьеру Марк применил 1831 силовой приём и принял участие в 68 драках НХЛ.
- 4 мая 2023
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