Мартемьянов об игре «Амура» в новом сезоне: главное – очки, не важно, как они будут добыты

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями от подписания контракта с хабаровским клубом. Под руководством Мартемьянова в сезоне-2017/2018 «Амур» в последний раз выходил в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Ак Барсу» в пяти матчах.
«Можно сказать, возвращаюсь в дом родной. Всё-таки я отработал два года в Хабаровске и свою карьеру в КХЛ в качестве главного тренера начал в «Амуре». Задачи будут ставиться серьёзные. Мне интересно прийти в свой дом, откуда я вышел. С теплотой вспоминаю два сезона в «Амуре». В первый год я был исполняющим обязанности главного тренера. Следующий сезон начал в качестве главного тренера, и мы выполнили задачу – вышли в плей-офф. Покусали, скажу так, будущего обладателя Кубка Гагарина. По-моему, они дошли до Кубка, проиграв всего две игры. У нас была хорошая боевая команда.
Трудно ли было принять решение? Не могу сказать, что это заняло много времени. С момента предложения, переговоров и подписания прошла, наверное, пара недель.
Оборонительной или атакующей концепции придерживаюсь? Я придерживаюсь сбалансированной игры в обороне и атаке. Самое главное – набор очков. Не столь важно, как они будут завоёваны. Красивый хоккей — это одно, очки в таблице — совершено другое», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Амура».
Напомним, Мартемьянов провёл в «Сибири» два сезона, в каждом из которых команда занимала шестое место в Восточной конференции, становясь участником плей-офф.
- 4 мая 2023
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