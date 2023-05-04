Порядин — о переходе в «Спартак»: благодарен «Нефтехимику», но мне хочется расти

Нападающий Павел Порядин прокомментировал свой переход из «Нефтехимика» в «Спартак».

«Я разговаривал с «Нефтехимиком», и в клубе дали понять, что будут меня менять. Старался не акцентировать на этом внимание, полностью доверился агентам. Благодарен «Нефтехимику», но мне хочется расти. Это будет следующая ступенька в моей карьере. Хочется идти вперёд и выходить из зоны комфорта. Надеюсь, всё будет хорошо.

«Спартак» — хороший вариант. Для меня главное – это играть, получать удовольствие и делать результат для своей команды.

Был интерес со стороны СКА? Я не знаю нюансов. Готов в любом клубе доказывать, что неслучайно так отыграл этот сезон. Хочется приносить пользу команде и показать самому себе, что можешь играть всё лучше и лучше. Для себя лично в каждом сезоне ставлю задачу прыгнуть выше.

«Спартак» выступил хуже «Нефтехимика» и не попал в плей-офф, но это всё равно шаг вперёд? За восемь лет мы с «Нефтехимиком» как выходили в плей-офф, так и нет. Были разные эмоции. Каждый сезон – это новое открытие. Я буду доказывать, что не зря играю в этом клубе. Постараюсь помочь команде занять в регулярном чемпионате место как можно выше и успешно выступить в плей-офф», — цитирует Порядина «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний Порядин стал главным бомбардиром «Нефтехимика» и одним из лучших снайперов лиги, набрав 41 (24+17) очко в 73 матчах чемпионата и плей-офф.