Портал The Hockey Writers назвал главный отрицательный аспект игры Овечкина в сезоне

Североамериканский портал The Hockey Writers назвал главный отрицательный аспект игры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в сезоне, который необходимо улучшить.

«Вещь, которую необходимо улучшить Овечкину — игра в обороне. В этом сезоне Овечкин значительно улучшил свою игру в обороне, но если он хочет помочь своей команде вернуться на лидирующие позиции и выиграть свой второй Кубок Стэнли, ему нужно будет и дальше укреплять позиции у своих ворот. Болельщики часто ругают его за то, что он ленится на «бэкчеке» (выполнение форвардами защитных функций. — Прим. «Чемпионата») и не справляется со своей задачей в оборонительной зоне, но в этом сезоне проблем было меньше.

На самом деле было сложно выбрать отрицательный аспект его игры, потому что я думаю, что он был самым ценным игроком команды, но в то же время, он всегда может улучшить свою игру в обороне», — написал в статье журналист Джесси Курвиль-Линч.