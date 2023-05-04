Чешский обладатель Кубка Стэнли Петр Клима скончался на 59-м году жизни

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о смерти чешского обладателя Кубка Стэнли — 1990 в составе «Эдмонтон Ойлерз» Петра Климы. Ему было 58 лет.
Петр Клима начал свою карьеру в чешском клубе «Литвинов». Он выступал в НХЛ на протяжении 12 сезонов. В 1997 году вернулся в Европу, провёл один сезон в Германии за «Крефельд Пингвин». В 1998 году Петр ненадолго вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Детройт Ред Уингз». С 1999 до 2001 года он нигде не играл, в 2001 году возобновил игровую карьеру в родном «Литвинове», за который провёл два сезона в чешской Экстралиге. Завершил карьеру в 2003 году.
Клима становился чемпионом Чехословакии в 1984 и 1985 году, серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 1983 года и чемпионата Европы среди юниоров 1982 года.
- 4 мая 2023
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