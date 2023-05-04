Daily Faceoff: Бобровский — главная причина, по которой «Флорида» всё ещё в игре

Североамериканский портал Daily Faceoff оценил игру голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Если вы недавно смотрели матчи «Пантерp», то вам должно быть ясно, что Бобровский — главная причина, по которой «Флорида» всё ещё в игре.

Лучшие дни Бобровского в НХЛ далеко позади, в этом нет никаких сомнений. Но похоже, что он наслаждается своей возможностью прямо сейчас. «Пантеры» приняли смелое решение войти в плей-офф с Лайоном, и это не окупилось. Но теперь, когда Бобровский в воротах, кажется, в клубе появился некоторый оптимизм. Все расплылись в улыбках после победы в первом матче с «Торонто», и большинство игроков отдали должное своему голкиперу за то, что он сделал этот триумф возможным», — сказано в статье.