Тренер «Адмирала» рассказал, в чём проявилось мастерство Билялетдинова в серии плей-офф

Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин рассказал о тренерской работе наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в серии Кубка Гагарина между командами.

«Наши изменения быстро пресекались со стороны «Ак Барса». Там хороший тренерский штаб во главе с Билялетдиновым. Мы понимали, что он не пропустит наши изменения, быстро на них отреагирует. К тому же нельзя забывать, что в «Ак Барсе» хорошее меньшинство, они были в лидерах по этому показателю в регулярном чемпионате.

Что менял Билялетдинов по ходу серии? Где-то «Ак Барс» играл активно, где-то сворачивался. Мы всегда акцентировали внимание на том, что казанцы очень активно начинают матч. Первые 10 минут они играют в этом ключе, после чего игра успокаивается.

В чём проявилось мастерство Билялетдинова в серии? Во-первых, в организации. Каждый чётко знал, что он делает и за что он в ответе. Если ты не соответствуешь системе, то на время покидаешь основу. Например, Билялетдинов с двух матчей убрал Войнова. Да, он мастеровитый, но временами не успевал. Во-вторых, игровая дисциплина. При Билялетдинове ушла авантюрная игра. Если коротко, то «Ак Барс» – это такая команда, [которая действует] как отлаженный механизм», — приводит слова Гизатуллина «БИЗНЕС Online».

Напомним, в серии «Ак Барс» — «Адмирал» казанцы оказались сильнее со счётом 4-2.