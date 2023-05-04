Каменский оценил игру голкипера «Флориды» Бобровского в плей-офф

Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал про игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.
«Сергей прекрасно действует в этом плей-офф, но для меня это не сенсация. Бобровский обладает невероятным опытом, дважды брал «Везину Трофи» (приз лучшему вратарю сезона. — Прим. «Чемпионата»). Да, после перехода во «Флориду» его статистика стала хуже, но тут были вопросы не столько к Сергею, сколько к защитной системе команды. В этом году она нашла неплохие сочетания защитников, играет более слаженно. Так что не удивлюсь, если они преподнесут и вторую сенсацию, оставив за бортом «Торонто», — приводит слова Каменского «Известия».
Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли «Флорида» встречается с «Торонто Мэйпл Лифс» Счёт в серии — 1-0 в пользу «пантер».
- 4 мая 2023
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