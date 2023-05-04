Шведский игрок НХЛ был арестован за вождение в нетрезвом виде в Стокгольме

Шведский игрок НХЛ был пойман за рулём в нетрезвом виде в Стокгольме, сообщает Expressen. Игрок признал вину и выплатил штраф.

В апреле автомобиль, в котором находился шведский игрок НХЛ, был остановлен полицией на одной из улиц Стокгольма. Он сдал анализ на алкоголь, который показал 0,34 миллиграмма алкоголя на литр, что соответствует от 0,6 до 0,8 промилле. Допустимая норма в Швеции составляет 0,2 промилле алкоголя в крови.

Издание обратилось к агенту и клубу игрока, однако они отказались давать комментарии.

Напомним, ранее стало известно, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём отказался от приглашения в сборную Швеции на чемпионат мира — 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.