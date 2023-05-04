Нападающие Микко Рантанен и Каапо Какко сыграют за сборную Финляндии на чемпионате мира

Нападающие «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко сыграют за сборную Финляндии на чемпионате мира — 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Об этом сообщает официальный сайт национальной федерации хоккея.

22-летний Какко в минувшем сезоне провёл в составе «Рейнджерс» 82 матча, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 22 голевыми передачами, набрав в общей сложности 40 очков. В плей-офф на счету Каапо 2 (1+1) результативных балла за семь игр.

На счету 26-летнего Рантанена 105 (55+50) очков в 82 играх за «Колорадо». В розыгрыше Кубка Стэнли Микко сыграл семь встреч, в которых записал на свой счёт 10 (7+3) очков.

Напомним, групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая. Четвертьфиналы пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.