Нападающие Микко Рантанен и Каапо Какко сыграют за сборную Финляндии на чемпионате мира

Нападающие «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко сыграют за сборную Финляндии на чемпионате мира — 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Об этом сообщает официальный сайт национальной федерации хоккея.
22-летний Какко в минувшем сезоне провёл в составе «Рейнджерс» 82 матча, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 22 голевыми передачами, набрав в общей сложности 40 очков. В плей-офф на счету Каапо 2 (1+1) результативных балла за семь игр.
На счету 26-летнего Рантанена 105 (55+50) очков в 82 играх за «Колорадо». В розыгрыше Кубка Стэнли Микко сыграл семь встреч, в которых записал на свой счёт 10 (7+3) очков.
Напомним, групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая. Четвертьфиналы пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
- 4 мая 2023
-
21:53
-
21:42
-
21:32
-
21:18
-
21:00
-
20:48
-
20:35
-
20:27
-
20:22
-
20:10
-
19:46
-
19:33
-
19:21
-
19:04
-
18:48
-
18:36
-
18:20
-
18:07
-
17:55
-
17:40
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:01
-
13:38
-
13:35
-
13:10
-
12:50