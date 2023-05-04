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Сборная США назвала состав на чемпионат мира — 2023

Сборная США на своём официальном сайте назвала первых 22 игроков, вызванных для подготовки к чемпионату мира — 2023.

Вратари: Кэл Петерсен («Онтарио», АХЛ), Дрю Коммессо («Рокфорд Айс Хогс», АХЛ), Кейси Десмит («Питтсбург Пингвинз»);

Защитники: Ник Пербикс («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Лейн Хатсон (Бостонский университет), Скотт Перунович («Спрингфилд Тандербёрдс», АХЛ), Дилан Сэмберг («Виннипег Джетс»), Ронни Аттард («Лихай Вэлли Фантомс», АХЛ), Коннор Макки («Аризона Койотс»), Генри Трун («Сан-Хосе Шаркс»);

Нападающие: Картер Мазур («Гранд-Рапидс Гриффинс», АХЛ), Алекс Так («Баффало Сэйбрз»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Мэтт Коронато («Калгари Флэймз»), Андерс Бьорк («Чикаго Блэкхоукс»), Шон Фаррелл («Монреаль Канадиенс»), Каттер Готье (Бостонский университет), ТиДжей Тайнан («Онтарио Рейн», АХЛ), Ник Бонино («Питтсбург Пингвинз»), Люк Тач (Бостонский университет), Дрю О'Коннор («Питтсбург Пингвинз»), Сэмми Уокер («Айова Уайлд», АХЛ).

Напомним, групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая. Четвертьфиналы пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.