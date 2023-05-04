Спортивный директор «Адмирала» рассказал, что клуб ищет двух иностранных хоккеистов

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал, что клуб покинули легионеры Николай Елисеев и Рудольф Червены и заявил, что «моряки» ищут двух иностранных хоккеистов.

«Мы не стали продлевать контракты и с Николаем Елисеевым, и с Рудольфом Червены (нападающие из Латвии и Чехии — прим. «Чемпионата»), поблагодарили ребят за работу. Изначально решили, что не будем продлевать с ними контракт. Мы хотели удержать Шулака, но, к сожалению, это было невозможно.

У нас свободны две позиции, занимаемся поиском двух легионеров. Либо это будут двое нападающих, либо нападающий и защитник. Смотрим европейские чемпионаты, АХЛ. Тренерский штаб и видеотренер, в частности, отсматривают каждый день игроков. Рынок не такой большой, поэтому всё сложно. Но я надеюсь, что нам удастся подобрать двух легионеров, которые принесут нам пользу», — приводит слова Аверкина ТАСС.