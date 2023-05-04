Тренер «Адмирала»: симуляции игроков «Ак Барса»? Показалось, что были такие случаи

Помощник главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин прокомментировал серию Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Какое настроение было у команды перед серией с «Ак Барсом»? Представляете, вы в первом круге проходите «Салават», фаворита серии. Разумеется, было хорошее настроение. Но мы поулыбались, отдохнули полтора дня и забыли, что мы прошли Уфу.

Тамбиев назвал игроков «Ак Барса» артистами, часто симулировали игроки соперника? Да, мне тоже показалось, что были такие случаи. Но мы судейство не обсуждаем.

Что было сказано игрокам после двух выездных поражений? Мы проанализировали матчи. Сказали, что прошло только две игры, мы летим домой и ничего страшного не произошло. Две – это мало, нужно четыре и им, и нам. Так что паники ни у кого не было», – сказал Гизатуллин в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, в серии «Ак Барс» — «Адмирал» казанцы оказались сильнее со счётом 4-2.