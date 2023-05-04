Панарин — о вылете из Кубка Стэнли: я разочарован и ощущаю опустошение

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей игре в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Моя первая мысль — я разочарован. Сейчас ощущаю опустошение. Конечно, я плохо играл, не дал результат и слишком рано расстроился. После этого всё пошло как снежный ком.
В плей-офф всё удваивается, в том числе и давление — а потом ты оказываешь двойное давление на себя. Это трудно объяснить.
Честно говоря, в прошлом плей-офф я терял все шайбы. В нынешнем году работал над этим, и потери были не таким уж частыми.
Думаю, если выделить что-то одно, чему я научился в плей-офф — это не расстраиваться слишком рано. Я пытался сыграть намного лучше, чем в прошлом сезоне, но всё получилось совсем по-другому. Не хочу оправдываться, говорить, что это связано с психологией, что я плохо чувствовал себя в плей-офф. В каждом матче я был спокоен, взволнован и пробовал снова, снова и снова. Но это не работало», — приводит слова Панарина Lohud.
На счету Панарина в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4) две голевые передачи.
- 4 мая 2023
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