Дубль Рэймонда помог Швеции победить Швейцарию в матче Чешских игр Евротура

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» (Гётеборг) завершился вынесенный матч в рамках Чешских игр Еврохоккейтура. Сборная Швеции играла на своём льду со сборной Швейцарии. Победу со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) одержали «Тре Крунур».

На шестой минуте первого периода Лукас Рэймонд с передач Расмуса Сандина и Лео Карлссона открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 13-й минуте третьего периода Рэймонд с передач Лео Карлссона и Йонатана Берггрена оформил дубль, удвоив преимущество сборной Швеции. Окончательный счёт установил Александер Нюландер с передачи Йонатана Берггрена.

В следующем матче Швеция сыграет с Чехией, а Швейцария – с Финляндией. Эти встречи состоятся послезавтра, 6 мая.