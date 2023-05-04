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Дубль Рэймонда помог Швеции победить Швейцарию в матче Чешских игр Евротура

Дубль Рэймонда помог Швеции победить Швейцарию в матче Чешских игр Евротура
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В Швеции на стадионе «Скандинавиум» (Гётеборг) завершился вынесенный матч в рамках Чешских игр Еврохоккейтура. Сборная Швеции играла на своём льду со сборной Швейцарии. Победу со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) одержали «Тре Крунур».

На шестой минуте первого периода Лукас Рэймонд с передач Расмуса Сандина и Лео Карлссона открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 13-й минуте третьего периода Рэймонд с передач Лео Карлссона и Йонатана Берггрена оформил дубль, удвоив преимущество сборной Швеции. Окончательный счёт установил Александер Нюландер с передачи Йонатана Берггрена.

Еврохоккейтур. Чешские игры
04 мая 2023, четверг. 20:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 0
Швейцария
1:0 Рэймонд (Сандин, Карлссон) – 05:23 (5x4)   2:0 Рэймонд (Карлссон, Берггрен) – 52:56 (5x4)   3:0 Нюландер (Берггрен) – 58:00 (en)

В следующем матче Швеция сыграет с Чехией, а Швейцария – с Финляндией. Эти встречи состоятся послезавтра, 6 мая.

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