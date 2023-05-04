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Есмантович рассказал о ситуации со строительством новой арены ЦСКА

Есмантович рассказал о ситуации со строительством новой арены ЦСКА
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал строительство новой арены армейского клуба.

«Как продвигается строительство новой арены ЦСКА? Строительство новой арены продвигается по плану. Прошли окончательные согласования с Министерством обороны и с правительством Москвы.

Этот вопрос больше адресован компании «Роснефть», но по моим данным строительство начнётся ближайшим летом», – приводит слова Есмантовича ТАСС.

Напомним, в финале Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Ак Барс» в семи матчах и второй раз подряд стал обладателем главного трофея сезона в КХЛ.

Ранее Есмантович рассказал, что в ближайшее время клуб определится с тренерским штабом под руководством Сергея Фёдорова, а также сообщил, что костяк команды на следующий сезон останется неизменным.

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