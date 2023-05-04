Есмантович рассказал о ситуации со строительством новой арены ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал строительство новой арены армейского клуба.

«Как продвигается строительство новой арены ЦСКА? Строительство новой арены продвигается по плану. Прошли окончательные согласования с Министерством обороны и с правительством Москвы.

Этот вопрос больше адресован компании «Роснефть», но по моим данным строительство начнётся ближайшим летом», – приводит слова Есмантовича ТАСС.

Напомним, в финале Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Ак Барс» в семи матчах и второй раз подряд стал обладателем главного трофея сезона в КХЛ.

Ранее Есмантович рассказал, что в ближайшее время клуб определится с тренерским штабом под руководством Сергея Фёдорова, а также сообщил, что костяк команды на следующий сезон останется неизменным.