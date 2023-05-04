Тренер и генменеджер «Рейнджерс» поругались после поражения от «Дэвилз» в четвёртом матче
Поделиться
Между главным тренером «Нью-Йорк Рейнджнрс» Жераром Галланом и генеральным менеджером клуба Крисом Друри произошёл конфликт по ходу серии с «Нью-Джерси Дэвилз».
Как сообщает портал The Athletic со ссылкой на инсайдера Эллиотта Фридман из Sportsnet, специалисты поругались после поражения от «Дьяволов» в четвёртой игре (1:3). Это породило слухи о том, что вылет в первом раунде плей-офф может привести к изменениям на скамейке «синерубашечников». Контракт Галлана и «Рейнджерс» рассчитан до 2025 года.
Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в серии.
Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о своей игре в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2023
-
23:38
-
23:13
-
23:05
-
22:36
-
22:26
-
22:16
-
22:10
-
21:53
-
21:42
-
21:32
-
21:18
-
21:00
-
20:48
-
20:35
-
20:27
-
20:22
-
20:10
-
19:46
-
19:33
-
19:21
-
19:04
-
18:48
-
18:36
-
18:20
-
18:07
-
17:55
-
17:40
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:10
Партнерский контент