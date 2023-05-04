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Тренер и генменеджер «Рейнджерс» поругались после поражения от «Дэвилз» в четвёртом матче

Тренер и генменеджер «Рейнджерс» поругались после поражения от «Дэвилз» в четвёртом матче
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Между главным тренером «Нью-Йорк Рейнджнрс» Жераром Галланом и генеральным менеджером клуба Крисом Друри произошёл конфликт по ходу серии с «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщает портал The Athletic со ссылкой на инсайдера Эллиотта Фридман из Sportsnet, специалисты поругались после поражения от «Дьяволов» в четвёртой игре (1:3). Это породило слухи о том, что вылет в первом раунде плей-офф может привести к изменениям на скамейке «синерубашечников». Контракт Галлана и «Рейнджерс» рассчитан до 2025 года.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в серии.

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о своей игре в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

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