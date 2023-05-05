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Реакция Бобровского и игроков «Флориды» на победу во втором матче серии с «Торонто»

Реакция Бобровского и игроков «Флориды» на победу во втором матче серии с «Торонто»
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Завершился второй матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

После окончания встречи игроки «Флориды» поблагодарили и поздравили с победой вратаря команды Сергея Бобровского.

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В составе «Флориды» отличились Антон Лунделль, Александр Барков и Густав Форслинг. Россиянин Бобровский сделал 34 сейва. В составе «Торонто» забивали Александр Керфут и Райан О'Райлли. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 26 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды».

Следующий матч между «Флоридой» и «Торонто» состоится 8 мая в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», начало – 02:00 мск.

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