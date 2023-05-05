Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»
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Завершился второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра завершились победой хозяев со счётом 4:2.
Один из голов забил Джо Павелски. Таким образом, он стал первым игроком в истории «Далласа» с пятью голами в двух матчах плей-офф НХЛ. В первой игре с «Сиэтлом» он оформил покер, но его команда всё равно проиграла.
Также за команду забил и российский нападающий Евгений Дадонов, для которого этот гол стал четвёртым в текущем плей-офф. Он положил гол-красавец в стиле Всеволода Боброва.
За хозяев ещё забивали Уайатт Джонстон и Тайлер Сегин. А вот за «Сиэтл» отличились Тай Картье и Джордан Эберле.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Джонстон (Миллер, Доми) – 23:43 (5x5) 2:0 Дадонов (Сутер, Бенн) – 29:06 (5x5) 2:1 Картье (Данн) – 31:04 (5x5) 3:1 Павелски (Джонстон, Сегин) – 36:57 (5x4) 4:1 Сегин (Харли, Хинц) – 50:59 (5x5) 4:2 Эберле (Гурд) – 56:33 (5x5)
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