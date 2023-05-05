Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сергей Бобровский совершил изящный сейв в прыжке в матче плей-офф с «Торонто»

Завершился второй матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В одном из эпизодов игры российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил изящный сейв в прыжке.

ВИДЕО

В составе «Флориды» отличились Антон Лунделль, Александр Барков и Густав Форслинг. Россиянин Бобровский сделал 34 сейва. В составе «Торонто» забивали Александр Керфут и Райан О'Райлли. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 26 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч между «Флоридой» и «Торонто» состоится 8 мая в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», начало – 02:00 мск.