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Сергей Бобровский – первая звезда матча «Торонто» – «Флорида»

Сергей Бобровский – первая звезда матча «Торонто» – «Флорида»
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Завершился второй матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российской голкипер «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой этого матча. На счету вратаря 34 сейва в матче. Вторым же стал Антон Лунделль. На свету финского игрока третьего звена один гол и одна результативная передача. Третьим стал Густав Форслинг. Защитник забросил одну шайбу в ворота хозяев.

В составе «Флориды» отличились Антон Лунделль, Александр Барков и Густав Форслинг. В составе «Торонто» забивали Александр Керфут и Райан О'Райлли. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 26 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды».

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