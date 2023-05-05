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М.Ткачук — о Бобровском: он самый трудолюбивый хоккеист, которого я когда-либо видел

М.Ткачук — о Бобровском: он самый трудолюбивый хоккеист, которого я когда-либо видел
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук заявил, что считает вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского самым трудолюбивым хоккеистом, которого он когда-либо видел. Россиянин отразил 35 из 37 бросков и был признан первой звездой второго матча серии с «Торонто» (3:2).

«Он играл потрясающе. Он ведёт нас за собой с тех пор, как вернулся. Он полностью заслужил это, потому что он очень усердно работает. Сергей самый трудолюбивый хоккеист, которого я когда-либо видел. Он оттачивает своё мастерство и заботится о себе так, как я никогда не видел ранее. Он наш лидер с тех пор, как вернулся на лёд, так что нам повезло, что он у нас есть», — цитирует Ткачука пресс-служба лиги.

Бобровский начинал текущий плей-офф в запасе, однако вышел на лёд в третьем периоде третьего матча серии с «Бостоном». С тех пор россиянин неизменно выходил в старте и одержал уже пять побед кряду.

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