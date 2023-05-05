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Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по победной серии в плей-офф НХЛ

Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по победной серии в плей-офф НХЛ
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 из 37 бросков по воротам и был признан первой звездой второго матча серии с «Торонто» (3:2). Россиянин одержал уже пятую победу подряд в текущем плей-офф, три из которых пришлись на серию первого раунда с «Бостоном» (4-3).

Бобровский установил новый клубный рекорд «Флориды» по победной серии вратарей в плей-офф НХЛ. Ранее лучшим результатом клуба были четыре подряд победы, которые впервые показал вратарь Джон Ванбисбрук в 1996 году.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
05 мая 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Керфут (Шенн, Райлли) – 02:20 (5x5)   2:0 О'Райлли (Марнер, Мэттьюс) – 05:10 (5x4)   2:1 Лунделль (Райнхарт) – 11:13 (5x5)   2:2 Барков (Дюклер) – 20:19 (5x5)   2:3 Форслинг (Ткачук, Лунделль) – 21:06 (5x5)

Напомним, прошёл второй матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды».

Следующий матч между «Флоридой» и «Торонто» состоится 8 мая в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», начало – 02:00 мск.

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