Канадский нападающий Линден Вей не будет выступать в КХЛ в следующем сезоне
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Канадский нападающий Линден Вей не будет выступать в КХЛ в следующем сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на агента хоккеиста Шуми Бабаева.
«Вея не будет в следующем сезоне в КХЛ. У него есть вариант в швейцарской лиге», — цитирует Бабаева ТАСС.
В сезоне-2022/2023 Вей выступал за астанинский «Барыс». 31-летний форвард в 57 матчах набрал 41 очко (18+23), став лучшим снайпером команды. Всего в КХЛ Вей провёл 340 матчей, в которых набрал 252 очка — забросил 81 шайбу и отдал 171 результативную передачу.
Вей является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане и обладателем Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. В 2018 году Вей уже выступал в Швейцарии за «Цюрих Лайонз» и стал чемпионом страны.
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