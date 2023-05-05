Марченко: Овечкин в свои годы в потрясающей физической форме, любой игрок ему позавидует

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал, почему капитана «Вашингтона» Александра Овечкина так сложно сдержать на льду, несмотря на то, что ему уже 37 лет.

«Начнём с того, что он физически очень сильный. Сколько ему лет, а он всё равно в потрясающей форме, любой игрок ему позавидует. Помню, как он от меня в овертайме убежал, но не забил, за это ему спасибо большое. То есть он быстрее меня? Ну, видимо, да. В том моменте было так, что быстрее. Понимание игры у него на космическом уровне, плюс опыт. Думаю, он наперёд всё знает.

Кто кроме Овечкина вызывает восхищение? Я очень рад, что познакомился с Овечкиным. Он не просто крутой игрок, но и добрый отзывчивый человек. В личном общении Александр совершенно обычный. За этого я его только больше стал уважать. Именно поэтому я поставлю Овечкина на первое место. Я смотрю на Макдэвида, с ним лично я не знаком, не знаю, какой он человек, но на льду есть чему у него поучиться. Так я могу сказать и про Кучерова и Маккиннона. Да вообще в каждом клубе есть игроки, которые заслуживают внимания», — цитирует Марченко Sport24.

Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.