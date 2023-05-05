«Салават Юлаев» подписал контракт с экс-форвардом московского «Динамо» Ефремовым
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Нападающий Владислав Ефремов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий Ефремов провёл 49 матчей за московское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал шесть (3+3) очков — забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Также на его счету одна встреча в плей-офф без набранных очков.
Всего в КХЛ Ефремов провёл 265 матчей, в которых набрал 55 очков — забросил 21 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+3».
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